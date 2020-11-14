Под Киевом врачи отказались помочь женщине и она умерла у стен больницы: видео и детали жуткой истории

53-летняя Светлана Гончар из Боярки, что под Киевом, умерла от сердечного приступа под отделением реанимации Боярской больницы. У женщины были симптомы инсульта, однако медики отказались госпитализировать больную и не оказали вовремя медицинскую помощь.

Об этом говорится в сюжете “Громадського”.

Когда Светлана почувствовала недомогание за несколько дней до трагедии, она вызвала бригаду “скорой”, однако врачи “экстренной медицинской помощи” отказались приезжать.

Тогда болезнь у женщины только развивалась и наблюдались симптомы инсульта. Женщину привезли в реанимацию Боярской больницы в крайне тяжелом состоянии, но врачи отказались принимать больную и отправили в Белоцерковскую больницу.

По словам мужа Светланы, женщина умерла прямо под отделением больницы.

Директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко отметила, что во время пандемии и перевода медицинских учреждений в формат работы с “ковидными” больными, медики должны были предоставить экстренную медицинскую помощь больной.

Между тем в Киевской ОГА создали комиссию, которая рассмотрит ситуацию со смертью Светланы Гончар и предоставит квалификацию действиям медиков.

Как сообщал “источник”, ранее жительница столицы Ирина, которой во время пандемии коронавируса пришлось обратиться за помощью к медикам, рассказала о страшных реалиях в столичных больницах: очереди, перегруженность больниц, отсутствие врачей и любой помощи.