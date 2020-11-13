Эксперт рассказал, почему НВФ саботируют открытие КПВВ на Донбассе

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире Украинского радио рассказал, почему пропуск людей на большинстве дорожных коридоров с ОРДЛО заблокировано пророссийскими боевиками.

Главной причиной нестабильной работы КПВВ на границе с ОРДЛО эксперт называет действия боевиков, передает Суспільне

“Сейчас на контрольных пунктах на линии разграничения с ОРДЛО действуют ограничения со стороны Украины, но они касаются только определенной категории граждан. А вот на оккупированной территории боевики просто закрыли КПВВ. Люди для того, чтобы попасть на территорию Украины, едут через российскую границу. То есть, через государственную границу Украины, но с территории РФ, так как на КПВВ пропускают не всех “, – рассказал Павел Лисянский.

Лисянский подчеркнул, что ограниченный пропуск людей на территорию Украины является особенно критическим в условиях “катастрофической” эпидемиологической ситуации в ОРДЛО.

“В аптеках нет антисептиков, антибиотиков. Да, антибиотики можно купить, но по более дорогой цене, и то на рынках в Луганске и Донецке. Недавно было сообщение, что Красный крест передал на временно оккупированную территорию гуманитарную помощь и они ее взяли. А в течение прошлых пяти лет оккупанты демонстрировали, что им не нужна гуманитарная помощь от международных организаций, и брали ее только от Российской Федерации “, – отметил Лисянский.

По мнению Павла Лисянского, в условиях перемирия население ОРДЛО больше обращает внимание на социально-экономические вопросы, а потому пропуск на территорию Украины, которая предоставляет социальные гарантии, создает проблемы для пропаганды РФ.

“Для Российской Федерации это временное перемирие хуже войны, потому что когда идут боевые действия, их пропаганда на временно оккупированной территории работает на запугивание людей и в СМИ они распространяют месседж, что” Украина убивает “. Сейчас, когда перемирие, жители временно оккупированных территорий ставят вопросы социально-экономического характера – где дороги, где заработные платы, где предприятия, где рабочие места, где нормальная жизнь. В таких условиях открытие КПВВ – это еще один удар по оккупантам, потому что Украина оперативно открыла свои пункты, оборудовала их для удобства для людей. А с той стороны ничего подобного не сделали “, – поделился соображениями эксперт.