Кто победит на шоу “Холостячка”: 3 главных претендента в женихи Ксении Мишиной

В пятницу, 13 ноября, на канале СТБ состоится 4-й выпуск романтического реалити-шоу “Холостячка”, в ходе которого Ксения Мишина познакомит участников со своей профессиональной и публичной жизнью, а восемь самых успешных мужчин страны продолжат бороться за ее сердце. theLime решил рассказать об участниках, которым зрители в соцсетях сулят победу.

Назар (30 лет, Тернополь)

До первого брака у молодого человека был бизнес – сеть магазинов оптово-розничной торговли, свой бизнес-журнал и тренажерный зал в Тернополе. Потом он стал моушен-дизайнером и сейчас развивается в этом направлении.

Фото: instagram.com / holostyakstb

Назар, как и Ксения Мишина, имеет сына Платона. С матерью своего ребенка у Назара были несерьезные отношения, а о беременности девушки он узнал уже после расставания с ней. Несмотря на это, он не отказался от мальчика, а принял решение помогать в его воспитании.

После этого Назар был женат, но у девушки не сложились отношения с его сыном из-за ее патологической ревности. Также Назар увлекается армрестлингом.

Молодой человек отметился во втором выпуске шоу тем, что украл Ксению Мишину со свидания с Игорем и уже успел познакомить со своим сыном.

Фото: instagram.com / holostyakstb

Андрей (29 лет, Житомир)

С раннего детства Андрей видел ссоры родителей, а про своего отца мужчина говорит, что “это пример того, как нельзя поступать со своей женщиной и семьей”.

Фото: instagram.com / holostyakstb

Работает ведущим на корпоративах, а также радиоведущим. Уже 11 лет пишет скетчи, сценарии для различных юмористических ТВ-проектов (“Лига смеха”), является резидентом “Камеди клаб”.

У Андрея было несколько серьезных романов, но все они не привели к созданию семьи.

Андрей получил от Ксении Мишиной розу первого впечатления, а также первым сходил с ней на индивидуальное свидание, которое он организовал в стиле отрывка из фильма “Пятьдесят оттенков серого”.

Фото: instagram.com / holostyakstb

Алексей (31 год, Киев)

Алексей вырос в обычной семье, но добился многого благодаря тому, что у него был действительно хороший пример для подражания – его отец.

Фото: instagram.com / holostyakstb

Имеет собственную компанию, которая сдает водителям такси авто в аренду. Изначально у Алексея было всего две машины, а сейчас в его автопарке их уже 140.

Но его путь к успеху не был простым – несколько лет подряд он безуспешно пытался раскрутиться, вкладывал все заработанные средства в бизнес, но это не приносило результат. Его девушка, с которой он встречался 7 лет, не нашла в себе силы поддержать его. Также она не планировала в ближайшем будущем заводить детей и создавать семью.

Алексей увлекается спортом, не пьет и не курит. Также любит проводить время в конюшнях, что он и продемонстрировал на свидании с Ксенией – помог ей таким образом преодолеть свой страх.

Фото: instagram.com / holostyakstb

В 3-м выпуске шоу “Холостячка” за сердце Ксении Мишиной боролись 11 мужчин, но справиться с конкуренцией и своими эмоциями удалось не всем. По итогу выпуска шоу покинули сразу три участника.

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