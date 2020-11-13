В Попасной горел цех по переработке битума

12 ноября в 20:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение, о том, что по ул. Мироновская в г. Попасная горит “Цех по переработке битума”.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв по указанному адресу, спасатели 30-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что огнем охвачен цех и складское помещение.

Пожар на площади 350 кв. м локализован в 21:55 и ликвидирован в 00:00.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 12 пожарных и 3 единицы техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.