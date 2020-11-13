В Северодонецке выделили больше полмиллиона гривен на демонтаж сгоревших зданий в Сиротинском и Боровском поссоветах

С целью оперативного реагирования и эффективного обеспечения жизнедеятельности северодонецкой громады руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Александр Стрюк подписал распоряжение о внесении изменений в городской бюджет на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г. Северодонецк

Согласно ему перераспределены ранее выделенные ассигнования за счет средств городского бюджета на общую сумму 1 641 405 грн и внесены изменения в доходную и расходную часть городского бюджета за счет субвенций из областного бюджета на общую сумму 1 368 377 грн.

Так, увеличены ассигнования на общую сумму 1 641 405 грн и предусмотрено финансирование в сумме 600 000 грн на оплату услуг по демонтажу зданий и сооружений, пострадавших от лесных пожаров на территории Сиротинского и Боровского поселкового совета.

Кроме того, поселку Сиротино на капитальный ремонт после пожаров сетей наружного освещения предусмотрена субвенция в 87 440 грн, для поселка Вороново – 60 200 грн, а на приобретение светодиодных светильников 5200 грн.

Для замены оконных блоков детского клуба «Подросток» (проспект Гвардейский, 24) детско-юношеского комплекса «Юность» предусмотрено 34 867 грн.

На закупку во время карантина средств защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования города за счет соответствующей субвенции из областного бюджета предусмотрено 1 373 671 грн.

Как отмечает начальник финансового управления ВГА г. Северодонецк Марина Багринцева, перераспределенные и субвенционные средства в ближайшее время поступят на счета балансодержателей.