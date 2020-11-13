В Луганской области за сутки 118 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 118 новых случаев COVID-19 в области. В Украине очередной антирекорд – 11 787 в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 29 человек, Северодонецк – 19 Рубежное – 9, Беловодский район – 6, Кременской – 10, Меловской – 3, Новоайдарский – 10, Новопсковский – 10, Попаснянский – 3, Станично-Луганский – 6, Старобельский – 13 .

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4940 человек.

Из них выздоровели – 2557 (71 за последние сутки); лечатся – 2262 (294 – стационарно, 1968 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 70-летняя женщина из города Лисичанск.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 121 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 ноября (9:00) в Украине 512 652 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 9317 летальных, 233849 человек выздоровели. Всего проведено 3828912 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 11 787 новых случаев; летальных – 172; осуществлено 73398 тестирований; выздоровели 6155 человек.