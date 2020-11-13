В Станично-Луганском районе школьники и неравнодушные граждане насобирали почти тонну желудей

Сегодня, 13 ноября, в Песчаном лесничестве, ученики школ Станично-Луганского района, и все неравнодушные присоединились к сбору желудей.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Желуди – драгоценный посадочный материал, а семена растений нужны для восстановления зеленых легких Станично-Луганского района. Сбор желудей – это одно из тех мероприятий, участники которого делают абсолютно реальный и очень важный вклад в восстановление лесов района.

Как сообщили лесоводы, в ходе мероприятия было собрано за три часа около одной тонны желудей, которые дадут жизнь новым деревьям.