“Нова почта” рассказала об услугах отделения, открытого в сервисном центре КПВВ “Счастье”

“Новая почта” открыла отделение в новом сервисном центре на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда на линии разграничения в Счастье Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании в ФБ.

“Мы хотим, чтобы все украинцы получали качественный сервис доставки и имели доступ к лучшим товарам. Чтобы все могли покупать в украинских онлайн-магазинах или за рубежом, и, самое главное, могли чувствовать заботу, получая посылки от родных и близких”, – сказано в сообщении.

Новое отделение сможет обслуживать около 30 тыс. клиентов в месяц.

В отделении можно будет не только получать и отправлять, но и оплачивать коммунальные услуги, делать денежные переводы, и снимать наличные с карты.