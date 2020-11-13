Каркасно-тентовые конструкции – особенности

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Каркасно-тентовые конструкции представляют собой сооружения, выполненные из металлического каркаса, покрытые тканью ПВХ. Каркас обеспечивает прочность и устойчивость объекта, он выдерживает значительные нагрузки.