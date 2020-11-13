В Департаменте соцзащиты ЛОГА рассказали, сколько пострадавших уже обратились за компенсацией за разрушенное жилье

Вчера, 12 ноября, исполняющая обязанности председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская приняла участие в рабочем совещании по реализации постановления Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2020 № 767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации »(далее – Постановление). Инициатором проведения выступило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения ЛОГА.



В совещании приняли участие представители департаментов и управлений облгосадминистрации, органов местного самоуправления, военно-гражданских администраций, которые непосредственно ответственные за реализацию Постановления.



Екатерина Безгинская сообщила о создании при облгосадминистрации комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, утверждение ее состава, согласно распоряжению председателя облгосадминистрации – руководителя областной военно-гражданской администрации от 06.10.2020 № 674 и о создании комиссий по обследованию жилья, разрушенного в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Попаснянского районов, города Лисичанск.



Для внесения на рассмотрение комиссии вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации поступили списки пострадавших, жилье которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации от Попаснянского городского совета на 3 пострадавших и Военно-гражданской администрации города Лисичанск на 4 пострадавших. На следующей неделе запланировано проведение первого заседания, где будет приниматься решение о предоставлении денежной компенсации пострадавшим (дата уточняется).



Представителями Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины участникам совещания были даны разъяснения по практическому применению Порядка предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, утвержденного вышеуказанным Постановлением.