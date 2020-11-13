До +5 градусов днем: о погоде на Луганщине в выходные дни

В Луганской области постепенно снижается ночная и дневная температура воздуха.

В субботу, 14 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 0-5 0 тепла. Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

В воскресенье, 15 ноября, переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

Сегодня, 13 ноября, в области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура днем 0-5 0 тепла.