Вспыхнула крыша: на Луганщине спасатели эвакуировали из дома женщину с тремя детьми

12 ноября о 11:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: пгт Троицкое, ул. Парковая.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства

Прибыв на место происшествия, спасатели 33-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что на частном дворе горит крыша жилого дома. На момент прибытия пожарных, в доме находились мать и трое ее детей, которые даже не подозревали о возгорании крыши.

Спасатели эвакуировали гражданку и ее детей: 16, 5 и 3 лет без травм и ожогов и приступили к ликвидации пожара.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных, удалось спасти жилой дом.

Пожар на площади 20 кв. м локализован в 12:03 и ликвидирован в 12:38.

К ликвидации привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причину и обстоятельства возникновения пожара пока выясняют специалисты.