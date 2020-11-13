В октябре в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном наблюдалось ухудшение качества воздуха

Согласно данным Луганского областного центра по гидрометеорологии, который осуществляет наблюдение за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах Луганской области в октябре 2020 в результате масштабных пожаров на территории Луганской области наблюдалось ухудшение качества атмосферного воздуха в городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное.

Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов ЛОГА.



В атмосферном воздухе города Лисичанска в течение октября текущего года зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида – 0,67-7,67 ПДК, (в сентябре текущего года – 1-3,67 ПДК), содержания диоксида азота – 0,75-2 ПДК (в сентябре 2020 – 0,75-1,75 ПДК), оксида углерода – 0,33-1,67 ПДК (в сентябре текущего года – 0,67-1,33 ПДК), диоксида серы – 0,56 -2,84 ПДК (в сентябре текущего года – не более 1,08 ПДК) в пределах нормы оставались концентрации аммиака – не более 0,25 ПДК, хлористого водорода – не более 0,06 ПДК.

В атмосферном воздухе города Рубежного в течение октября текущего года наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания оксида углерода – 0,33-3,33 ПДК (в сентябре 2020 – 0,67-2,67 ПДК), формальдегида – 1-5,33 ПДК (в сентябре текущего года – 1,33-4 ПДК), диоксида азота – 0,75-2,25 ПДК (в сентябре текущего года – 0,75-1,75 ПДК), диоксида серы – 0,6-3 , 66 ПДК (в сентябре текущего года не более 1 ПДК) в пределах нормы оставались концентрации хлористого водорода – не более 0,07 ПДК, анилина – не более 0,03 ПДК.





В атмосферном воздухе города Северодонецка в течение октября 2020 наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида -0,67-10,67 ПДК (в сентябре 2020 – 1-4,67 ПДК), диоксида азота – 0,75-2,25 ПДК (в сентябре текущего года – 0,75-2 ПДК), диоксида серы – 0,6-4,16 ПДК (в сентябре текущего года не более 1,08 ПДК) в пределах нормы концентрации аммиака – не более 0,5 ПДК, хлористого водорода – не более 0,07 ПДК.