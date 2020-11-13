Раду “заминировали”, полиция перекрыла подходы: фото

Утром в пятницу, 13 ноября, в Киеве полиция перекрыла подходы к зданию Верховной Рады.

Фото не месте событий сделал корреспондент “источника”.

По предварительной информации, поступила информация о том, что Рада, якобы заминирована. На месте работает полиция, которая перекрывает подходы к зданию.

Отметим, в последнее время подобные ситуации в Киеве происходят довольно часто.

Как сообщал “источник”, 8 ноября, поступило сообщение о заминировании станции метро “Крещатик”, ее срочно закрыли, людей эвакуировали.

Также сообщалось, 6 ноября, станцию киевского метрополитена “Майдан Независимости” закрыли на вход и пересадку из-за сообщения о заминировании.