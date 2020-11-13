Полиция Луганщины провела отработку Попасной

Сегодня, 12 ноября, по приказу командующего Объединенных сил и руководства ГУНП правоохранители из состава ООС провели комплексную отработку г. Попасная, которое граничит с неподконтрольной украинской власти территорией. Данные оперативно-профилактические мероприятия прошли под строгим соблюдением карантинных требований.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Усиление безопасности для населения, профилактика правонарушений, предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, недопущения фактов экстремизма и терроризма, предотвращения незаконного оборота оружия, взрывчатки и наркотических веществ – это основные задачи проведения комплексных мероприятий.

В результате отработки выявлено 3 факта незаконного хранения наркотических веществ, а именно у местных жителей было обнаружено и изъято наркотическое вещество каннабис. Сейчас решается вопрос о внесении данных фактов к ЕРДР по ст. 309 УК Украины «Незаконное хранение наркотических средств».

Также, у местного жителя было обнаружено и изъято предмет, который относится к разновидности холодного оружия. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

В общем полицейскими задокументировано 20 фактов административных правонарушений, по которым составлены соответствующие материалы.