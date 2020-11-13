В Украине за сутки 11 787 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано 11 787 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 388 , медработников – 555) .

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

Также за последние сутки: госпитализированы (лица) – 1587 летальных случаев – 172 выздоровели (лица) – 6155 Осуществлено тестирований за сутки – в т. ч .: 73398 методом ПЦР – 46813 методом ИФА – 26585 За все время пандемии в стране: заболело (лица) – 512652 выздоровели (лица) – 233849 летальных случаев – 9317 проведения ПЦР-тестов – 3828912

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев 48646 случаев Винницкая область – 13367 случаев Волынская область – 18004 случаев Днепропетровская область – 19909 случаев Донецкая область – 16025 случаев Житомирская область – 21138 случаев Закарпатская область – 18832 случаев Запорожская область – 16811 случаев Ивано-Франковская область – 26824 случаев Киевская область – 23103 случаев Кировоградская область – 3501 случаев Луганская область – 4940 случаев Львовская область – 36000 случаев Николаевская область – 11646 случаев Одесская область – 31332 случаев Полтавская область – 14327 случаев Ровенская область – 24045 случаев Сумская область – 16781 случаев Тернопольская область – 23012 случаев Харьковская область – 46137 случаев Херсонская область – 6485 случаев Хмельницкая область – 21954 случаев Черкасская область – 11673 случаев Черновицкая область – 27140 случаев Черниговская область – 11020 случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.