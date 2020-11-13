В Украине за сутки 11 787 новых случаев COVID-19

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано 11 787 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 388 , медработников – 555) .

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

Также за последние сутки: 
госпитализированы (лица) –1587
летальных случаев –172
выздоровели (лица) –6155
Осуществлено тестирований за сутки –   в т. ч .:73398
методом ПЦР –46813
методом ИФА –26585
За все время пандемии в стране: 
заболело (лица) –512652
выздоровели (лица) –233849
летальных случаев –9317
проведения ПЦР-тестов –3828912

Количество заболеваний в регионах: 

г. Киев48646случаев
Винницкая область –13367случаев
Волынская область –18004случаев
Днепропетровская область –19909случаев
Донецкая область –16025случаев
Житомирская область –21138случаев
Закарпатская область –18832случаев
Запорожская область –16811случаев
Ивано-Франковская область –26824случаев
Киевская область –23103случаев
Кировоградская область –3501случаев
Луганская область –4940случаев
Львовская область –36000случаев
Николаевская область –11646случаев
Одесская область –31332случаев
Полтавская область –14327случаев
Ровенская область –24045случаев
Сумская область –16781случаев
Тернопольская область –23012случаев
Харьковская область –46137случаев
Херсонская область –6485случаев
Хмельницкая область –21954случаев
Черкасская область –11673случаев
Черновицкая область –27140случаев
Черниговская область –11020случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.