В Украине за сутки 11 787 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано 11 787 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 388 , медработников – 555) .
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины
|Также за последние сутки:
|госпитализированы (лица) –
|1587
|летальных случаев –
|172
|выздоровели (лица) –
|6155
|Осуществлено тестирований за сутки – в т. ч .:
|73398
|методом ПЦР –
|46813
|методом ИФА –
|26585
|За все время пандемии в стране:
|заболело (лица) –
|512652
|выздоровели (лица) –
|233849
|летальных случаев –
|9317
|проведения ПЦР-тестов –
|3828912
Количество заболеваний в регионах:
|г. Киев
|48646
|случаев
|Винницкая область –
|13367
|случаев
|Волынская область –
|18004
|случаев
|Днепропетровская область –
|19909
|случаев
|Донецкая область –
|16025
|случаев
|Житомирская область –
|21138
|случаев
|Закарпатская область –
|18832
|случаев
|Запорожская область –
|16811
|случаев
|Ивано-Франковская область –
|26824
|случаев
|Киевская область –
|23103
|случаев
|Кировоградская область –
|3501
|случаев
|Луганская область –
|4940
|случаев
|Львовская область –
|36000
|случаев
|Николаевская область –
|11646
|случаев
|Одесская область –
|31332
|случаев
|Полтавская область –
|14327
|случаев
|Ровенская область –
|24045
|случаев
|Сумская область –
|16781
|случаев
|Тернопольская область –
|23012
|случаев
|Харьковская область –
|46137
|случаев
|Херсонская область –
|6485
|случаев
|Хмельницкая область –
|21954
|случаев
|Черкасская область –
|11673
|случаев
|Черновицкая область –
|27140
|случаев
|Черниговская область –
|11020
|случаев
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.