Кравчук назвал главную цель Украины на Донбассе

Местные выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса могут состояться в конце марта 2021 года.
Об этом в интервью ТСН заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает ДонПресс
По его словам, для этого нужно, чтобы Верховная Рада в январе приняла закон об особенностях этих выборов. Кравчук подчеркнул:
«Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. ВР принимает закон. Как только приняли закон, уже можно готовиться к выборам — февраль, март и часть января. Времени хватает».
Также он уточнил, что кроме закона об особенностях выборов в ОРДЛО нужно будет принять законы о демилитаризации, недопущении преследования невинных лиц. В то же время Кравчук считает, что дата проведения выборов в ОРДЛОне является критичной:
«Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украиной над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законам».