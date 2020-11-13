Кравчук назвал главную цель Украины на Донбассе

Местные выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса могут состояться в конце марта 2021 года.

Об этом в интервью ТСН заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает ДонПресс

По его словам, для этого нужно, чтобы Верховная Рада в январе приняла закон об особенностях этих выборов. Кравчук подчеркнул:

«Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. ВР принимает закон. Как только приняли закон, уже можно готовиться к выборам — февраль, март и часть января. Времени хватает».

Также он уточнил, что кроме закона об особенностях выборов в ОРДЛО нужно будет принять законы о демилитаризации, недопущении преследования невинных лиц. В то же время Кравчук считает, что дата проведения выборов в ОРДЛОне является критичной: