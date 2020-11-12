Больнице в Станично-Луганском районе передали аппараты ИВЛ

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская в рамках рабочей поездки посетила пгт Петропавловку Станично-Луганского района, где приняла участие в передаче двух аппаратов искусственной вентиляции легких от благотворительной организации «Фонд Рината Ахметова” для нужд Станично-Луганского РТМО.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Приветствуя собравшихся, Екатерина Безгинская поблагодарила благотворителей за помощь инфекционному отделению прифронтовой больницы: «Спасибо фонду Рината Ахметова за неоценимую поддержку области в течение всего течения пандемии. В целом же он выделил 20 аппаратов ИВЛ для Луганщины. Также хочу поблагодарить врачей, которые несмотря на безумную нагрузку остаются на передовой борьбы с COVID-19 ». Она отметила важную функцию больницы, которая предоставляет лечение пациентам из временно неподконтрольной территории Луганской области.



Представители благотворительной организации выразили надежду, что новые аппараты искусственной вентиляции легких пригодятся врачам и после преодоления пандемии COVID-19.