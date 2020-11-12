Даже без локдауна: экономист назвал “уловки”, которые заставили бы украинцев сидеть дома

Экономический эксперт Алексей Кущ подверг сомнению эффективность карантина выходного дня, который вводится уже с 14 ноября, и заявил, что у государство есть другие рычаги, чтобы действительно заставить людей сидеть дома.

В Украине ввели карантин выходного дня и отменили “зоны” карантина: все подробности

Об этом он пишет в своей статье для “источника”.

По словам эксперта, локдаун будет иметь определенный эффект, но люди все равно будут ходить друг к другу и общаться.

“Любые анти-эпидемиологические мероприятия должны соответствовать уровню институционального развития государства. Украинская власть абсолютно недееспособна в плане разработки мер, которые бы учитывали особенности украинцев. Например, можно пенсионерам и молодежи доплачивать за соблюдение карантина. Контролировать это можно было бы с помощью цифровых сервисов. Например, за рубежом есть такой опыт квестов, когда человека время от времени на протяжении дня просят выполнить какое-то действие дома, сделать селфи и направить в чат. Подросток просидел на выходных дома – и получил, скажем, 500 грн или 1000 грн”, – отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что государство должно финансовые и другие ресурсы для того, чтобы принимать меры сдерживания.

“Минфин досрочно выкупил у кредиторов на $ 1,1 млрд долгов, которые не были в плане погашения на этот год – это были долги 2021-2022 годов. Я считаю, что это даже сравнимо с финансовым преступлением. Эти деньги можно было бы потратить на доплаты людям. Торговые сети могли бы ввести скидки по номерам дисконтных карт. Например, для людей, у которых карта заканчивается на четное число, скидки -10% будут в четные числа месяца. Так же обстоят дела и с нечетными числами. Это же касается ресторанов и спортзалов. Это помогло бы рассредоточить потоки людей. Государство может придумать инструменты компенсаций на такие расходы со стороны торговых сетей. Например, можно засчитать их в качестве уплаты определенных налогов”, – резюмировал Кущ.

Подробнее о карантине выходного дня читайте в материале “источника”: Карантин выходного дня: спасет ли Украину решение Кабмина.