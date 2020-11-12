В Кременной установили памятную доску погибшему морпеху

Сегодня, 12 ноября, состоялось торжественное открытие памятной доски жителю Кременной, участнику проведения АТО Андрею Чуприне.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА.



Доска установлена ​​на фасаде Кременского лицея № 1 (Кременская СОШ №1), где учился погибший герой. Андрей Чуприна проходил службу в 36 – й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского помощником гранатометчика разведывательного взвода батальона морской пехоты.

3 мая 2017 года он погиб в результате взрывного ранения во время выполнения боевой задачи в зоне проведения АТО.

Буквально за несколько дней до смерти Андрей звонил домой и успокаивая родных сказал: «Бабушка, не волнуйся, здесь не стреляют».



Парень мотивировано выбрал военную службу, в свои юные годы принял решение идти защищать Родину.



Почтить память защитника Украине 12 ноября собрались военнослужащие ВСУ, представители райгосадминистрации и районного совета, коллектив и ученики родной школы, семья погибшего – бабушка и дедушка, которые фактически были ему родителями.



Директор заведения Людмила Одияненко и классный руководитель Наталья Москаль вспоминают, что Андрей был ярким, добрым парнем, с большими любопытными глазами и множеством идей. Уже будучи на службе, он приходил в школу и говорил: «Людмила Викторовна, я вас не подведу».



Инициатором установления доски стал благотворительный фонд «Украинское сердце» из г.. Херсон.



«Смерть иногда сильнее жизни. К сожалению. Но те герои, погибшие за Родину, не умерли, мы их помним и верим, что сейчас они в рядах другого воинства, которое оберегает нашу землю », – сказал в ходе торжественного мероприятия Петр Олексюк, заместитель командира 503 – го отдельного батальона морской пехоты по морально – психологическому обеспечению. Он поблагодарил дедушку и бабушку Андрея за воспитание настоящего мужчины и защитника.



Буквально за месяц до этого, на фасаде школы была открыта доска памяти еще одного ее ученика, который погиб во время проведения антитеррористической операции – Виктора Чернобая.