“На “мятежной” шахте в ОРЛО – катастрофический отток кадров” – Telegram-канал

На шахте “Комсомольская” (временно неподконтрольный Антрацит), где периодически вспыхивали шахтерские бунты, наблюдается сильный отток специалистов.

Об этом сообщает ресурс “Донбасский кейс” в Telegram.

“На мятежной шахте Комсомольская – катастрофический отток кадров. До создания ГУП «Востокуголь» на Комсомольской было три добывающих участка, сейчас неполных два. Из-за нехватки рабочих полный отпуск никому не дают, максимум две недели.

На шахтах Фрунзе и Вахрушева с кадрами аналогичная ситуация”, – сказано в сообщении.

Источник отмечает, что так называемая “реструктуризация” угледобывающих предприятий в ОРЛО происходит в интересах беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

“У шахтеров Донбасса стабильно дергается глаз при упоминании «модернизации» или «реструктуризации» отрасли по инициативе власти. Еще весной стало известно о создании в рамках реструктуризации шахт госпредприятия «Востокуголь», на что было выделено 500 млн бюджетных рублей. Новый монополист был создан в интересах «Внешторгсервиса» Курченко для того, чтобы сплавить под крыло государства проблемные убыточные шахты вместе с задолженностями по зарплате перед шахтерами. Впоследствии проблемные шахты ожидает гарантированная печальная участь: закрытие, распил, разруха, забвение. Те же шахты, с которых еще некоторое время можно получать прибыль, тоже выгодно спрятать среди «государственного имущества» – барыши идут, а во всех проблемах формально виновато государство. «Реструктуризация» проходит под чутким руководством председателя правительства ЛНР Сергея Козлова в интересах Курченко”, – уточнил источник.