Бывший актер “Дизель Шоу” рассказал о роковой аварии и об уходе из студии: Мне стало легче

Авария с автобусом актеров “Дизель Шоу”, в которой погибла юмористка Марина Поплавская, разделила жизнь ее коллеги, актера Олега Иваницы, на до и после.

В студии проекта “Кава з перцем” канала “Україна” Иваница впервые вспомнил подробности октябрьской ночи 2018 года и рассказал, почему после смерти напарницы решил покинуть “Дизель Шоу”.

Олег ИваницаФото: Instagram / Олег Іваниця

По словам Иваницы, последствия аварии могли быть еще более плачевными, ведь если бы не грузовик, с которым произошло столкновение, автобус мог бы и вовсе сойти с трассы. “[Грузовик] ехал перед нами по крайней полосе со скоростью 50 км/час, как он [водитель] говорил. Мы ехали во второй полосе со скоростью 90, и в какой-то момент автобус начал медленно двигаться в сторону и ударился об эту фуру, – вспомнил актер. – Если бы ее не было, то там дальше или отбойник, или столбы. Там бы уже все было по-другому”.

Как добавил актер, такие ситуации разбивают жизнь на до и после – приходит понимание, что ничего не имеет значения. “Есть вещи реально важные, а мы порой паримся далеко не главным”, – пояснил он.

О гибели Марины Поплавской актерам сообщили врачи, которые прибыли на место аварии. Как вспомнил Иваница, поверить в это было крайне трудно, так как команда была уверена, что актриса сошла еще в Житомире – так она иногда поступала, возвращаясь с гастролей.

Авария подтолкнула актера изменить свою жизнь. Тогда же он принял решение уйти из “Дизель Шоу” и заняться собственными проектами. “Мне, наверное, стало легче. Я уверен – если бы остался, мне было бы труднее. Фактически новую жизнь начал, другие проекты”.





Напомним, в ночь на 20 октября 2018 года актеры студии “Дизель Шоу” возвращались в Киев из Львова, где предыдущим вечером прошел один из концертов их тура. В 06:43 автобус комиков столкнулся на трассе с грузовиком. В результате аварии Марина Поплавская погибла на месте. В момент ДТП актриса находилась на переднем сидении, рядом с водителем. Другие актеры получили травмы.

Со дня рокового ДТП прошло уже более двух лет. Смотрите также на theLime, как этой осенью актеры “Дизель Шоу” почтили память Марины Поплавской.

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