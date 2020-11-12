COVID-19: в Луганской области за минувшие сутки 85 новых случаев

Лабораторно подтверждено 85 новых случаев COVID-19 в Луганской области. В Украине очередной антирекорд – 11 057 в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – восемь человек, Северодонецк – двадцать пять, Рубежное – четыре, Белокуракинский район – семь, Кременской – два, Марковский – восемь, Новопсковский – один, Попаснянский – три, Сватовский – двадцать четыре, Старобельский – два, Троицкий – один.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4822 человек. Из них выздоровели – 2486 (32 за последние сутки); лечатся – 2216 (288 – стационарно, 1928 – амбулаторно).



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,8%.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 12 ноября (9:00) в Украине 500 865 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9145 летальных, 227694 лица выздоровели. Всего проведено 3782099 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 11 057 новых случаев; летальных – 198; выздоровели 6235 человек.