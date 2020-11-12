Только за один год на Донбассе было разрушено 18 природных заповедных территорий

Вооруженный конфликт обостряет экологические проблемы Донбасса и может привести к негативным последствиям.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающий среды и природных ресурсов Украины.



По оценкам экспертов программы ООН по окружающей среде, только за 2018 на Донбассе было разрушено экосистемы на 500 тыс. га земли, в том числе 18 природных заповедных территорий. Пострадало около 150 тыс. га лесов. Поэтому важно комплексно рассматривать экологическую ситуацию в регионе и искать пути решения проблем. Об этом заявила директор департамента по обращению с отходами и экологической безопасности министерства Елена Колтик во время слушаний в комитете на тему: «Проблемы затопления шахт и загрязнения питьевой воды в пределах Донецкой и Луганской областей».



По словам Елены Колтик, существенной проблемой является отсутствие мониторинговых данных по региону, ведь большинство затопленных шахт находятся в так называемой «серой зоне», то есть на временно оккупированной территории.

Неконтролируемое затопление шахт может привести к ухудшению качества подземных и поверхностных вод по обе стороны линии соприкосновения. Существенный риск для населения – это загрязнение колодцев питьевой воды.

Также существует угроза загрязнения поверхностных вод промышленными отходами, хранящихся на шламонакопителях и хвостохранилищах предприятий региона.



Для оперирования актуальной информацией об экологической ситуации в Донецкой и Луганской областях, сейчас министерство ведет переговоры с Государственным космическим агентством Украины о возможности получения данных с космических снимков.



Кроме того, экологические вопросы обсуждаются в рамках работы профильной подгруппы Трехсторонней контактной группы. Однако, на сегодняшний день консенсуса в этом направлении не достигнуто.

Для детального анализа экологических проблем региона и возможных путей их решения во время слушаний в комитете поднят вопрос включения представителей Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. в состав Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины.