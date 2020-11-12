В сети показали фото “роскошной квартиры”, в которой якобы живет Данилко – шоумен назвал ее “ужасной”

В сети появились фотографии “роскошной” 12-комнатной квартиры в “доме со звездой” на Крещатике. Ряд украинских СМИ, ссылаясь на так называемые источники, приписали жилье с позолотой шоумену и певцу Андрею Данилко (Верке Сердючке). 47-летний артист удивился, что его вкус могли посчитать настолько “ужасным” и рассказал, как живет на самом деле.

Как отметил Данилко в беседе с “КП в Украине”, квартира из новостей действительно находится в его “доме со звездой”, но точно принадлежит не ему. “Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте”, – отметил он.

Квартира в “доме со звездой”Фото: odnaminyta.com

По словам шоумена, ни для кого не секрет, что он живет уединенно и куда скромнее, чем сказано в описании трехуровневой и 12-комнатной квартиры. Время от времени у него бывают лишь домработница и его коллега Инна Белоконь, более известная как мама Верки Сердючки. “Если уж кому-то так хочется что-то придумать, хоть со вкусом подбирали бы, – посмеялся Данилко. – Неужели думают, что я такое могу себе купить? Ужасный и безвкусный вид”.

На вопрос, кому нужны такого рода новости, артист развел руками. “Надо же что-то писать, а писать особо нечего, надо что-то придумать, а информационного повода нет. Вот и все, вот и пишут”.

Квартира в “доме со звездой”Фото: odnaminyta.com

Квартира в “доме со звездой”Фото: odnaminyta.com

Шоумен согласился, что подобные новости могут быть интересны общественности и поклонникам, но свою квартиру он точно никому постороннему не показывал. “Если захочу, сам покажу. Часть квартиры или вид из окна. У меня очень хороший вид из окна, это правда. Но у меня все достаточно скромно и сдержано”, – добавил он.

Читайте также на theLime, как Верка Сердючка с “мамой” устроили концерт и купания в фонтане на Крещатике просто перед прохожими у “дома со звездой”.

Самые интересные истории и новости дня теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime и узнавайте о них скорее.