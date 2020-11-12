На КПВВ “Станица Луганская” возобновили движение электрокаров

Электрокары Гуманитарной миссии “Пролиска” вернулись на маршрут на КПВВ “Станица Луганская” и курсируют в зоне разведения войск ежедневно с 08:00 до 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.

В первый день работы КПВВ в сторону подконтрольной правительству Украины территории было пропущено 162 человека, а не подконтрольной — 150. 11 ноября в сторону подконтрольной правительству Украины территории прошли 253 человека. Одному отказали, так как на его мобильный было невозможно установить приложение «Дій вдома», а проходить самоизоляцию человек отказался. В сторону так называемой «ЛНР» проследовали 195 человек.

Социальные перевозки на электрокаре осуществляются бесплатно гуманитарной миссией «Пролиска» при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, для следующих категорий лиц:

-лица с инвалидностью 1-й группы (при наличии документов, подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);

-немобильные лица (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;

-беременные женщины;

-малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого лица (родственника или опекуна).

Посадка на электрокары разрешается исключительно в защитных масках. Социальное сопровождение на электрокарах во время карантина осуществляется с соблюдением социальной дистанции. Дезинфекция поручней и поверхностей осуществляется после каждого рейса.

Напоминаем, что с 15 октября в связи с временным ограничением работы КПВВ «Станица Луганская» , электрокары временно приостанавливали работу.