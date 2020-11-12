Заблудилась и не увидела обрыв: в Лисичанске женщина упала в 20-метровый овраг

10 ноября патрульные Лисичанска получили сообщение от женщины, обнаружившей гражданку с окровавленной головой, которая упала в овраг и зацепилась за ветки. Выбраться из склона глубиной около двух десятков метров пострадавшая сама не могла.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



С помощью лестницы, которой с патрульными поделились местные жители, полицейские помогли женщине выбраться из оврага. По словам гражданки, она заблудилась, не увидела обрыв и упала.



Медицинскую помощь женщине оказали врачи скорой, которых патрульные вызвали на место. Впоследствии медики приняли решение о госпитализации пострадавшей.