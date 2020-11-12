В Станично-Луганском лесхозе выгорело более 1300 га леса: лесники уже готовятся восстановить утраченные площади. ФОТО

Лесокультурная кампания в Станично-Луганском районе в этом году началась позже из-за засухи и большого количества пожаров.

Об этом сообщает ГП “Станично-Луганское лесоохотничье хозяйство”.

“Этот пожароопасный период дался нам очень тяжело, но, несмотря ни на что, мы смогли его пережить и спасти те площади, что было возможно. К сожалению, в Станично-Луганском лесничестве сгорело более 1300 га леса, которые включали в себя как взрослые культуры, так и недавние посадки и только переведенные в покрытую лесом площадь «подростковые» молодняки. Невозможно передать словами насколько большой вред нанесен засухой и пожарами нашей экосистеме”, – отметили в лесхозе.



Несмотря на это, лесники приняли решение в максимально короткий промежуток времени восстановить все площади, которые понесли ущерб, и максимально быстро посадить как можно больше площадей для восстановления леса.



“В этом году мы уже начали собирать желуди и дополнять лесные культуры прошлых лет и планируем разрабатывать новые, более эффективные способы для выращивания посадочного материала, который в дальнейшем будут также высаживаться в лесу”, – говорят в лесхозе.

Также лесники хотят построить три теплицы, в которых наладят капельный полив, чтобы уже по весне можно было посеять семена для питомника.

“Нами будут приняты все меры для того, чтобы посадочный материал дал как можно больший выход из семян и сохранил свой количественный плановый процент”, – добавили в лесном хозяйстве района.