Масштабную партию контрабанды выявили на границе с РФ в Луганской области

У границы задержали грузовик, два микроавтобуса и две лодки с более 24 тыс. флаконов духов, центнерами свинины, сыров, пчелиной мервы и другим.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

О возможном незаконном перемещении ночью товаров на участке отдела «Беловодск» узнали оперативные сотрудники Луганского отряда. Для реализации информации на место вероятного нарушения отправилась совместная группа сотрудников оперативно-розыскных подразделений, подразделений внутренней и собственной безопасности, военнослужащих отдела типа «С» и отдела «Белолуцк». На участке границы недалеко от населенного пункта Александровка правоохранители обнаружили два микроавтобуса марок Ford и ГАЗ. Неподалеку от транспортных средств задержали 42-летнего жителя Меловского района.

Рядом на украинском берегу Деркула сотрудники Госпогранслужбы заметили две лодки, а на российском – автомобиль УАЗ, который поспешно уезжал вглубь территории РФ.

В микроавтобусах и лодках с украинской стороны обнаружили более 200 кг свинины, 440 кг элитных сыров и 840 кг пчелиной мервы, около двух килограммов мембран для газовых колонок и котлов, а также 2650 шт. ремней в ассортименте. Общая сумма оценки указанного товара составляет свыше 630 000 гривен.

Правоохранители установили, что Ford и ГАЗ доставляли мелкие партии товара и загружались неподалеку в лесополосе. Там пограничники обнаружили грузовик КамАЗ, в прицепе которого было более 24 000 флаконов с духами и 1200 бутылок различной емкости с минеральными удобрениями. Отец и сын, которые находились в кабине КамАЗа, документов на груз не имели. Впоследствии жена пассажира подвезла им бумаги, которые не имели необходимых печатей, штампов, подписей и других реквизитов.

КамАЗ с товаром установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции. По факту подделки товаротранспортных документов на груз подразделение дознания Станично-Луганского отдела полиции начало досудебное расследование по ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Стоимость парфюмерии и минеральных удобрений устанавливается.

Две резиновые лодки с грузом, который обнаружили на берегу, установленным порядком передали сотрудникам Восточной таможни.

Относительно выявленных нарушителей пограничного законодательства сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили документы админпроизводства: по ст. 204-1 КУоАП в отношении мужчины, которого задержали на берегу, и ст. 202 КУпАП на отца и сына, которых обнаружили в кабине КамАЗа.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения и причастных к ним лиц.