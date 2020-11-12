Лисичанским больницам передали аппараты ИВЛ

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская приняла участие в передаче аппаратов искусственной вентиляции легких от благотворительной организации «Фонд Рината Ахметова” для нужд больниц Лисичанска.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

В частности, два современных аппарата ИВЛ были переданы для реанимационного отделения Луганской областной детской клинической больницы. В приветственном слове Екатерина Безгинская выразила благодарность всем, кто помогает Луганщине в трудные времена: «Нам очень важна помощь благотворителей. До этого мы уже получили 15 аппаратов ИВЛ и, благодаря вашей помощи, мы на 100% укомплектовали Луганскую областную детскую клиническую больницу ».

Отдельно она обратилась к врачам: «Искренне благодарна вашей работе, ведь, находясь на острие борьбы с пандемией COVID-19, вы спасаете детей Луганщины».

По словам представителя благотворительной организации, благодаря компактному размеру, удобству в использовании и мобильности эти аппараты должны стать надежными помощниками медиков в борьбе с коронавирусом.

Затем заместитель председателя ОГА посетила Лисичанскую многопрофильную больницу, куда благотворители также передали два аппарата искусственной вентиляции легких.

В конце мероприятия Екатерина Безгинская пообщалась с журналистами и ответила на наиболее актуальные вопросы, которые беспокоят общественность Луганщины. Она рассказала о мерах, которые принимает областная власть в борьбе с распространением COVID-19. В частности, она отметила, что на сегодня заполненность коечного фонда в больницах – 50%, но реальная перспектива, учитывая темпы распространения заболеваемости, примерно 75%.

«Медучреждения области полностью укомплектованы средствами индивидуальной защиты, заключают соглашения с ЧАО« Северодонецкое объединение «Азот» по обеспечению кислородом », – отметила заместитель председателя облгосадминистрации.