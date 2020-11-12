23-летний северодончан дома выращивал коноплю, а в гараже сделал нарколабораторию

Наркотический «бизнес» организовал 23-летний житель города Северодонецк. Делец выращивал дома растения конопли методом гидропоники и в гараже оборудовал мини-лабораторию по изготовлению психотропов. За незаконные сделки ему грозит до десяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Луганской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины (ДБН НПУ) получили информацию о незаконной деятельности человека, который сбывает наркотики и психотропы на территории Северодонецка.

Как выяснилось, фигурант создал в «Telegram-канале» «магазин», в котором принимал «заказ». После получения оплаты он посылал клиентам координаты «закладок» с амфетамином или каннабисом. Чтобы полицейские не задокументировали его противоправную деятельность, часто менял номера мобильных телефонов.

Однако оперативники подразделения по борьбе с наркопреступностью совместно с киберполицейскими, следователями, уголовным розыском полиции Луганской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и в арендованном гараже. Во время мероприятий в квартире обнаружили место, где он выращивал растения конопли методом гидропоники, а в гараже – лабораторное оборудование, стеклянные колбы, емкости с веществами, которые фигурант использовал для изготовления психотропного вещества – амфетамина.

Кроме того, правоохранители изъяли амфетамин, марихуану, растения конопли, деньги, мобильные телефоны, SIM-карты разных мобильных операторов и зип-пакеты для фасовки наркотиков.

Наркодельца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки с наркотиками и психотропами молодому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.