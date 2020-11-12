Ишингер спрогнозировал последствия силового возвращения Донбасса: “Не в ближайшие два года”

Президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Украине в ближайшие годы не удастся повторить карабахский успех Азербайджана. Такое заявление дипломат сделал в интервью “Европейской правде”.

Он сказал, что между карабахским и донбасским конфликтами существует “огромное отличие” и состоит оно в том, что Донбасс, в отличие от Карабаха, имеет для Кремля стратегическое значение. Ишингер намекнул на то, что Кремль не даст Украине освободить захваченные территории на востоке как минимум в ближайшие два года. Если Киев решится на военную операцию, то, со слов дипломата, “последствия будут ужасными” и для Украины, и для России. “Даже не думайте о военном пути”, – призвал Ишингер украинцев.

Он высказал уверенность, что Донбасс вернется под контроль Киева еще при его жизни. Но произойдет это не военным, а экономическим путем. И чем быстрее Киев истребит коррупцию, тем раньше произойдет воссоединение, считает глава Мюнхенской конференции.

Ишингер выступил за идею Киева о внесении изменений в Минские соглашения для скорейшего достижения мира. “Минские соглашения не Библия… Появилась возможность взглянуть на ситуацию по-новому”, – подчеркнул дипломат. Он добавил, что формат следует менять на более эффективный и действенный.