Состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу: основные результаты

Вчера, 11 ноября, состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции.

Украинская делегация для участия в ТКГ в Фейсбук рассказала о главных результатах этого заседания.



“Политическое направление. Основой обсуждения стал «План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей», предложенный главой украинского Делегации Л. Кравчуком. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание Политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками.

Основной аргумент – до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.

Гуманитарное направление. Украина выполнила свои обязательства и 10 ноября открыла все имеющиеся КПВВ для движения людей и транспорта. Сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические.

Представители ОСБЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей в ближайшее время, до конца этой недели. Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов. Надеемся на скорую реакцию российской делегации.

Направление безопасности.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Я.Чевик, поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня. Господин Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже сто восемь суток.

Господин Посол отметил, что наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов).

Украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования – предложения, которое внес Президент Украины В.Зеленский во время Парижского саммита 9 декабря 2019. Речь идет о заминированных девятнадцать участков: например кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящихся на линии разграничения. Крайне важно, отмечает Кравчук, начать разминирование до резкого ухудшения погодных условий, которое сделает это физически невозможным.

Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям.

Экономическое направление.

Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ «зеленые коридоры» для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения.

В целом можно отметить определенное продвижение во всех четырех направлениях.

Наибольший успех достигнуто в гуманитарном направлении, положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях”, – сказано в сообщении.