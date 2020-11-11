Серебрянные серьги каффы: как выбрать?

Тем, кому нравятся необычные серьги в серебре, будут интересны модели cuff. В переводе с английского название звучат как обшлаг или манжета. Это особенная категория ювелирного декора, подчеркивающая не только форму мочки уха, но и ее верхнюю часть – раковину, на которой непосредственно и крепится аксессуар. Золотые образцы стоят дороже, не менее благородный и более доступный металл – аргентум 925 пробы, обладающий превосходными эстетическими и физическими качествами. Купить серьги каффы из серебра высочайшей пробы приглашает интернет-магазин Укрзолото (Киев). В помощь покупателям – кликабельные фото и подробные товарные характеристики, чтобы все понравившиеся украшения было удобно сравнить перед оформлением покупки.

Помочь выбрать композицию по дизайну, цвету камней, принципу фиксации в ухе всегда готов профессиональный консультант. Продажа драгоценностей в онлайн-режиме имеет массу организационных преимуществ – убедитесь в этом лично.

Доступные цены на оригинальные сережки каффы серебро – не единственный их плюс. Экземпляры данного типа позволяют моднице самостоятельно подобрать место для их крепления, отталкиваясь от нескольких вариаций ношения.

Еще одно достоинство cuff – возможность носить, не прокалывая ушей. Этим даром наделены серебряные серьги каффы, выполненные в виде клипсов – они также включены в тематический ассортимент. Создавая яркий модный образ, не обязательно делать отверстие в ушном хряще, что немаловажно для женщин с консервативными взглядами на жизнь. Достаточно правильно подобрать конструкцию и дизайн манжеток.

Красивые акценты яркой индивидуальности

Серьги манжеты серебро относятся к аксессуарам с богатейшей историей. Ювелирку данного типа носили еще во времена античности как символ красоты, роскоши, власти и богатства. Ушные атрибуты столь необычного дизайна могли позволить себе только вельможи.

Удивительно, что строго разделения на женские и мужские сережки не было, поэтому cuff’ы из благородного аргентума, украшенные цепями, драгоценными камнями и объемными свисающими элементами, носили и представители сильного пола – императоры и многочисленные члены их семейств.

Популяризации стиля в 50-х годах прошлого века способствовала мода от Мерлин Монро – кинодива просто обожала кольцевидные cuff’очки. В конце 90-х культовыми считались манжетки висюльки, дополненные подвесной деталью. В серебре они выглядели по-особенному чувственно и нежно.

Двухтысячные годы стали началом очередного витка популярности манжеток. Стиль оживил модельер из Германии Карл Лагерфельд, продемонстрировав сочетаемость необычных серег с урбанистическим, повседневным стилем.

Каждое украшение имеет несколько технических отличий. Аксессуары разделяются на сережки:

с зажимом в верхней зоне ушной раковины; с креплением в мочке, когда декоративная часть приподнята вверх по ушному хрящу, входящие в ухо по принципу кольца с охватом края (дужки), с креплением-цепочкой, фиксирующейся в волосах.

Клипса сжимает плоть уха через край, при этом, боли или тактильного дискомфорта не ощущается. Визуально композиция выглядит как полноценная манжета – в одно ухо или в качестве сережечной пары.

Судя по фото, с которыми нас знакомит магазин Укрзолото, классификация по видам происходит не только на основе способа крепления cuff, но и их декоративной составляющей. В виртуальный каталог включены:

универсальные модели с драгоценными, полудрагоценными и искусственными камнями, подходящими сильверу по оттенку;

молодежные аксессуары с кристаллами и без камней в виде звезд, сердечек, цветов, фигурок животных и прочих креативных элементов;

аксессуары с кристаллами и без камней в виде звезд, сердечек, цветов, фигурок животных и прочих креативных элементов; образцы, соответствующие концепции стиля минимализм;

экземпляры с символикой;

кольцевидные формы с декором и без.

Особенности ношения

Аргентум стоит недорого, но обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы считаться благородным металлом. Как и пусеты, конго, висюльки, серебряные манжетки отличаются гипоаллергенностью и высокой антибактерицидностью, поэтому простые лаконичные композиции вполне подойдут для прокола мочек.

Если вы хотите подарить что-то особенное любимой девушке или подруге – рекомендуем приобрести сережечки в наборе с цепочкой, кулоном, браслетом, кольцом или колье. Это выгодно не только в финансовом плане. Готовый гарнитур является подсказкой в комплектации образа – повседневного, вечернего, коктейльного. Внешний вид сuff’ы, дублированный в дизайне перстней или броши, придаст наряду стилистического совершенства.

Композиции с камнями (прозрачными фианитами, жемчугом, сапфирами) вполне уместны и для свадебного look’а – если правильно подобрать платье, фату, аксессуары, макияж. Специалист бутика непременно подскажет вам несколько дельных советов относительно комплектации наряда невесты и поможет подобрать правильные каффы с романтическим дизайном.

Одно из условий ношения манжеток – короткая стрижка или присборенные вверх волосы: чтобы ушные раковины были открытыми, иначе красота драгоценностей потеряется. Тем, кто намерен приобрести сережечки других фасонов, интернет магазин Укрзолото (Украина) готов предложить массу интересных композиций классического, авангардного, винтажного стиля – не только из аргентума, но и в золоте красного, белого, желтого оттенка.

Категория пробы указаны на внутренних плоских поверхностях атрибута. Для уточнения любой информации по товару – пишите или звоните нашему менеджеру.