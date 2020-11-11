Мангостин – вкусный и полезный фрукт

В мире много людей, кого привлекает сладкая экзотика. И вкусный, при этом еще и полезный фрукт мангостин – это именно то, что вам обязательно стоит попробовать. Вы сможете купить мангостин в интернет-магазине продуктов FreshMart, ознакомившись подробнее с предложениями и приняв верное решение касаемо выбора. Для вас – возможность созвониться по телефону, чтобы уточнить все детали заказа и получить бесплатную консультацию специалистов. Они ответят на ваши вопросы и помогут принят верное решение. Доставка будет быстрой и удобной, аккуратной и безопасной. Вы сможете прочитать отзывы тех, кто уже что-то здесь приобрел и решил поделиться своими впечатлениями. Все остаются довольны и приобретением, и оперативностью доставки, а также качеством обслуживания и прекрасным сервисом.

Фрукт мангостин растет в жарких тропиках Юго-Восточной Азии, а также Центральной Америки и Африки. Он похож на яблоко, у него толстая фиолетовая либо коричневая кожура, внутри – белая мякоть в виде сочных белых долек, похожих на чеснок. Это съедобно и очень вкусно. В некоторых дольках даже есть семечки, которые также съедобны и на вкус похожи на желуди.

Внизу плода самой природой нарисован цветок, число лепестков которого совпадает с количеством долек внутри.

Из особенностей этого фрукта стоит выделить легкую кислинку, присутствующую даже в спелых плодах. Вкус мягкости сочетает цитрусовые и виноград, а также ананас и клубнику, персик и абрикос.

Подобные фрукты сладкие и слегка кисловатые. Белые дольки достаточно сочные, желеобразные, ароматные. Они просто тают во рту, способны легко утолить жажду.

При выборе важно выбрать спелый мангостин. Для этого следует обратить внимание на цвет листьев, которые венчают макушку плода. Они должны быть ярко-зеленого цвета, а не коричневые. Если окраска коричневая, то это говорит о том, что мангостин перезревший, уже портится. Поэтому не стоит рисковать.

Кроме того, признаком испорченного фрукта является и чрезмерно твердая кожура – как у арбуза. Спелый мангостин упруг и слегка пружинит в случае надавливания на него.

Уникальная особенность экзотического фрукта заключается в том, что если он сгнил, то это не отразится на внешнем виде. И для того чтобы проверить качество фрукта, необходимо потрогать его. внимательно рассмотреть листья. Следует предпочесть крупные плоды мелким. В последних содержится меньше мякоти.