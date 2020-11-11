“Людей мало”: что происходит на КПВВ “Станица Луганская”

Граждане, пересекающие пункт пропуска “Станица Луганская”, который возобновил работу вчера, 10 ноября, рассказали о ситуации на КПВВ.

“Прошли Станицу в сторону Украины, прописка луганская , людей мало. Автобусов не было, добирались до кпвв на такси. “Дий дома” обязательна. Лаборатория работает в Станице, результат в течение 20 часов”, – сообщили граждане источнику “Журналистка со вкусом” в Telegram.

Напомним, ранее в комментарии информационному агентству “УНН” представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев отметил, что сегодня, 11 ноября, из семи КПВВ на линии разграничения на Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в “Станице Луганской”.

По состоянию на 9:00 на КПВВ “Станица Луганская” с украинской стороны оформлено 37 человек, из временно оккупированной территории – 48 человек.

Все семь КПВВ на линии разграничения по решению командования ООС были открыты вчера, 10 ноября – четыре в Донецкой области и три в Луганской. Но НВФ так называемой “ДНР” блокируют пропуск через пункты пропуска на Донетчине, а НВФ так называемой “ЛНР” отказались открывать пункты пропуска “Золотое” и “Счастье” на Луганщине.