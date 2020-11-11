Комиссия завершила расследование смерти работника шахты “Горская”

Комиссия, образованная приказом Главного управления Гоструда в Луганской области, провела специальное расследование случая смерти работника обособленного подразделения шахта «Горская» ГП «Первомайскуголь» во время выполнения им трудовых обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 18 октября 2020 на территории шахты во время пребывания на подземных работах машинисту подземных установок внезапно стало плохо. Медицинская сестра подземного здравпункта, которую вызвали на место происшествия, констатировала смерть потерпевшего.

В ходе проведения расследования специальной комиссией было установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Согласно Порядку расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 № 337, указанный несчастный случай признан связанным с производством. Специальной комиссией были составлены акты по форме Н-1 / П.

Основная причина несчастного случая – психофизиологическая, неудовлетворительные физические данные или состояние здоровья.