Кому помешала? В Старобельске неизвестные повредили “фигурку школьника”

В Старобельске у нескольких пешеходных переходов появились фигурки – яркие манекены школьников. Они изготовлены из пластика и выглядят так, будто школьник собирается перейти дорогу. Муляжи призваны повысить внимательность водителей и пешеходов на переходах, которые не регулируются.

Об этом сообщает Старобельский городской совет в ФБ.



“К сожалению, прошлой ночью инсталляция в районе автостанции стала предметом нездорового любопытства и приложения силы со стороны вандалов. На своей странице в ФБ Старобельский мэр Яна Литвинова, сообщая о данном факте, отмечает, что о нем уже сообщили в полицию, сделано соответствующее заявление”, – сказано в сообщении.

В мэрии отметили, любую информацию по поводу вандализма можно сообщить в органы власти или в полицию.

Отметим, что подобные фигурки есть и в других городах Луганщины, и также неоднократно становились объектами вандализма.