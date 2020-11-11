Снова работает только “Станица Луганская”: какая ситуация с пропуском через КПВВ

Из семи КПВВ на линии разграничения на Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в “Станице Луганской”.

Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

“По состоянию на 9:30 все 7 КПВВ с украинской стороны открыты: 4 – в Донецкой области, 3 – в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в “Станице Луганской”. В пункты въезда-выезда Донецкой области еще не прибывало ни одного лица. “Майорское”, “Марьинка”, “Новотроицкое”, “Гнутово” – пока не осуществляли пропускных операций”, – отметил пограничник.

Трубачев отметил, что по состоянию на 9:00 на КПВВ “Станица Луганская” с украинской стороны оформлено 37 человек, из временно оккупированной территории – 48 человек.

“В настоящее время у нас количество персонала позволяет осуществлять пропускные операции во всех КПВВ”, – подытожили в ГПСУ.

Отметим, что и вчера, 10 ноября, пропуск через линию разграничения осуществлялся фактически только в КПВВ “Станица Луганская”.