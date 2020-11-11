Снижение температуры, заморозки, вероятные туманы: водителей Луганщины призвали позаботиться о смене шин с летних на зимние

По сообщению Украинского Гидрометцентра, ночью и утром на Луганщине – снижение температуры, заморозки, вероятные туманы – снижение видимости. Служба автомобильных дорог в Луганской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию ​​во время движения. Будьте особенно внимательным в местах проведения работ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При планировании своих маршрутов учитывайте прогнозы синоптиков.



Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду:

Прогноз погоды на 11 ноября по Луганской области – переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем ​​2-7 градусов тепла.

По городу Северодонецк – переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью около 0 градусов, днем ​​5-7 градусов тепла.

По городу Луганск – переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-2 градусов мороза, днем ​​5-7 градусов тепла.



Прогноз погоды по Луганской области на 12 ноября – 15 ноября:

12.11.2020 – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

13.11.2020 – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

14.11.2020 – переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

15.11.2020 – переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.



Температура воздуха постепенно снижается, вскоре ночью будет мороз.

Если вы еще не изменили шины на зимние, следует позаботиться об этом.



При заморозках летняя резина твердеет и теряет свои зацепными свойства. Сцепление с дорогой ухудшается, тормозной путь автомобиля увеличивается, ее легко сносит на поворотах. Авто становится плохо управляемым. Позаботьтесь о безопасности на дороге, «переобуйтесь» вовремя.



Служба автомобильных дорог в Луганской области в очередной раз напоминает, что в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения. Напоминаем также, что на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это сделает автомобиль заметным на дороге в любую погоду. Следовательно, риск попасть в ДТП существенно снижается.