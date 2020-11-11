Снижение температуры, заморозки, вероятные туманы: водителей Луганщины призвали позаботиться о смене шин с летних на зимние

По сообщению Украинского Гидрометцентра, ночью и утром на Луганщине – снижение температуры, заморозки, вероятные туманы – снижение видимости. Служба автомобильных дорог в Луганской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию во время движения. Будьте особенно внимательным в местах проведения работ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При планировании своих маршрутов учитывайте прогнозы синоптиков.
Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую погоду:
Прогноз погоды на 11 ноября по Луганской области – переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.
По городу Северодонецк – переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью около 0 градусов, днем 5-7 градусов тепла.
По городу Луганск – переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-2 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла.
Прогноз погоды по Луганской области на 12 ноября – 15 ноября:
12.11.2020 – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
13.11.2020 – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
14.11.2020 – переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
15.11.2020 – переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
Температура воздуха постепенно снижается, вскоре ночью будет мороз.
Если вы еще не изменили шины на зимние, следует позаботиться об этом.
При заморозках летняя резина твердеет и теряет свои зацепными свойства. Сцепление с дорогой ухудшается, тормозной путь автомобиля увеличивается, ее легко сносит на поворотах. Авто становится плохо управляемым. Позаботьтесь о безопасности на дороге, «переобуйтесь» вовремя.
Служба автомобильных дорог в Луганской области в очередной раз напоминает, что в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения. Напоминаем также, что на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это сделает автомобиль заметным на дороге в любую погоду. Следовательно, риск попасть в ДТП существенно снижается.