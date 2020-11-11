В районах Луганщины началась кампания по иммунизации диких плотоядных животных от бешенства



Бешенство – особо опасная острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиенцефаломиелита, параличами и абсолютной смертностью. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бешенство входит в пятерку самых опасных зооантропонозов, наносящих огромные социально-экономические убытки.

Об этом говорят в пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Борьба с бешенством в районе базируется на выполнении комплекса антирабических ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бешенства среди основных резервуаров бешенства.

С целью выполнения плана противоэпизоотических мероприятий по профилактике основных инфекционных и паразитарных болезней животных на 2020 год и учитывая сложную эпизоотическую ситуацию по бешенству животных на территории Украины и Луганской области, в Станично-Луганском районе в течение ноября будет проводиться антирабическая пероральная вакцинация диких плотоядных животных .

Во время кампании будет обработана площадь лесоохотничьих угодий. При этом будет применяться вакцина антирабическая для пероральной иммунизации плотоядных животных “Орисвак» в количестве 39137 доз, вакцина соответствует следующим требованиям:

безопасна как для целевых видов животных, так и для других животных, которые могут принимать приманку;

безопасна для человека;

безопасна для окружающей природной среды;

стабильна при хранении в полевых условиях;

сохраняет иммунность в течение 20 дней после расположения;

обеспечивает приобретение иммунитета в течение месяца после поедания.

Распространение вакцины осуществляется по следующему принципу:

обрабатывается весь ареал, за исключением населенных пунктов и крупных водных пространств, с учетом ареала обитания лисиц; приманки располагаются равномерно в пределах определенной территории. Кампания будет проведена наземным способом с привлечением егерей и охотников.

Просим население района не паниковать из-за процедуры вакцинации диких животных. Приманки будут распространены в виде брикетов (питательная приманка, в которую помещен полимерный блистер с антигеном), они вполне безопасны, но брать в руки их не рекомендуется.

Известно, что подобная кампания будет проведена и в других районах области.