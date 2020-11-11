“Ущерб подсчитывают, это будут миллиарды гривен”: глава Минприроды о пожарах на Луганщине

Убытки от масштабных пожаров в Луганской области еще подсчитывают: это будут миллиарды гривен.

Об этом рассказал в интервью Фокусу министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Амбрамовский.

“Ущерб подсчитывают, это будут миллиарды гривен. На Луганщине, скорее всего, действительно были поджоги — около 100 очагов возгорания, что невозможно в случае обычного лесного пожара”, – рассказал он.

Министр отметил, что сейчас разрабатывается два подхода для восстановления утраченных лесов.

“Есть два подхода к этой проблеме. Один — природное восстановление, самозасеивание лесов за счет перенесения семян. Мы анализируем проблему с немецкими специалистами и считаем, что природное восстановление в некоторых случаях лучше — так лес будет устойчивее. Другой подход состоит в высаживании деревьев лесохозяйственными предприятиями. Думаю, применим комбинированную модель. Это зависит от многих факторов: типа почвы, характера грунтовых вод и пр. Лесоразведение не так дорого стоит, но климатические условия на востоке Украины неблагоприятные. Необходимо высаживать сеянцы с закрытой корневой системой. Они стоят намного дороже, но у них практически стопроцентная приживаемость. Даже если климатически условия не очень благоприятные, то в грунте, закрывающем корневую систему, есть питательные вещества, которых хватает примерно на год. У нас есть эти технологии, работает завод во Львовской области, надеюсь, на востоке Украины откроем еще один в первой половине следующего года. Нам нужно три таких завода, возможно, еще где-то в центре, на Черкасчине или Полтавщине. Благодаря этому мы полностью закроем вопросы по сеянцам с закрытой корневой системой. Их не везде нужно высаживать. В регионах с благоприятными климатическими условиями можно высаживать сеянцы с отрытой системой”, – сообщил Роман Абрамовский.

К неблагоприятным условиям чиновник относит засушливую погоду.

“К таким климатическим изменениям растительность тоже адаптируется. Я видел корневую систему кукурузы. Это растение всегда ищет воду, у него вертикальный корень, который может доходить до 2–3 м в длину, а в этом году корень ушел в горизонт, как я понимаю, чтобы поглощать поверхностную воду. Грунтовые и поверхностные воды должны соединяться в вегетативный период весной-летом. В нынешнем году такого не произошло, отсюда у нас потери урожая”, – добавил он.

Роман Абрамовский говорит, что далек от мысли, что кто-то намеренно поджигает леса.

“Я далек от мысли, что кто-то специально поджигает лес, это скорее делается по неосторожности. Раньше лес не горел настолько масштабно, потому что не был таким сухим, как сейчас. Обычно сначала загорается сухая лесная подстилка, но огонь не перекидывался на зрелую древесину. В то же время у нас массово поджигают сухую траву, из-за чего происходят выбросы вредных веществ в воздух. Это ущерб для биоразнообразия, мелкие животные не успевают уйти из зоны поджога. Мы выступаем за ужесточение наказания за поджоги сухой травы. Обсуждаем вариант, чтобы ответственность нес владелец или пользователь земельного участка. Также условия пользования должны включать в себя заботу об экологической безопасности”, – резюмировал министр.