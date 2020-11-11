Жители Северодонецка задолжали за отопление 147,24 млн. грн

По состоянию на 13-00 10 ноября к отоплению в Северодонецке подключено 752 жилых домов.

Об этом сообщает военно-гражданская администрация г. Северодонецк.

ГП «Северодонецкая ТЭЦ» работает в постоянном режиме. В работе энергетический котел, станция производит электроэнергию, мощность 42 МВт. На город подается теплоноситель с температурой 49 град.º С., давление 7,8 атм. Обратная теплоноситель с температурой 39 град.º С, давление 2,2 атм.

По состоянию на 8:00:

для устранения дефектов на тепловых сетях были отключены от теплоснабжения 9 жилых домов, из них 6 многоквартирных домов по адресам ул. Гагарина, д. 14; ул. Гагарина, д. 43-А; ул. Первомайская, д. 6; ул. Первомайская, д. 35; ул. Донецкая, д. 42; ул. Танкистов, д. 11 и 3 частных дома по адресам ул. Энергетиков, д. 68; ул. Энергетиков, д. 80; ул. Энергетиков, д. 92.

без отопления из-за протекания на общедомовых приборах учета тепловой энергии 6 жилых домов по адресам: ул. Дружбы Народов, д. 28-Г; ул. Юности, д.8; ул. Партизанская, д.1; ул. 8 Марта, д.17; ул. Богдана Лещины, д.31.

По состоянию на 16:00:

завершено аварийные работы, восстановлено теплоснабжение по адресу ул. Гагарина, д. 43-А;

завершены работы по ликвидации дефектов на общедомовых приборах учета тепловой энергии по адресам ул. Юности, д.8, ул. Гагарина, буд.41-А, ул. Богдана Лещины, д.31.

Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

Задолженность потребителей за услугу по снабжению тепловой энергии состоянию на 01.11. 2020 составляет 158,41 млн.грн .:

население – 147,24 млн.грн.

бюджетные организации – 0,44 млн.грн.

другие потребители – 10,73 млн.грн.

Котельные предприятия «Северодонецктеплокоммунэнерго» работают в постоянном режиме.