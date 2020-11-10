Украинская делегация в ТКГ рассказала о переговорах по поводу разблокирования работы КПВВ

Сегодня, 10 ноября, в режиме видеоконференции состоялось заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ в ФБ.

Гуманитарная подгруппа обсуждала вопрос разблокирования работы КПВВ на Донбассе. С сегодняшнего дня, по решению командования ООС, все пункты пропуска восстановили функционирование. Но из-за действий противоположной стороны работал только КПВВ “Станица Луганская”.

“Российская сторона, несмотря на ранее заключенные договоренности, отказалась пропустить жителей Луганщины в обе стороны линии разграничения, объясняя отказ мелкими техническими деталями.

Из-за демарша российских представителей Украины не смогла добиться обсуждения двух других важных вопросов, переговоры по которым были согласованы для решения сегодня:

вопрос обмена взаимно удерживаемых лиц;

вопрос поиска без вести пропавших лиц.

Тем не менее, благодаря твердой позиции руководителя Гуманитарного подгруппы народного депутата Украины Г.Третьяковой и содействию координатора подгруппы Т.Фриша на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ”, – сказано в сообщении.

В Украинской делегации отметили, что конкретные условия будут обсуждены завтра, во время общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций.