НВФ “ЛНР” заявили о завершении строительства своих пунктов пропуска “Золотое” и “Счастье”

В так называемой “ЛНР” завершили строительство своих пунктов пропуска “Золотое” и “Счастье”.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

“В выполнение Минских соглашений Луганской Народной Республикой в полном объеме завершены работы по строительству пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое”, – сказано в сообщении.

В свою очередь НВФ не удосужились сообщить дату начала их работы.

При этом сегодня, 10 ноября, сепаратисты отказались синхронно открыть КПВВ и не пропустили граждан через “Золотое” и “Счастье”. На линии разграничения работал только пункт пропуска “Станица Луганская”.