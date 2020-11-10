На Луганщине городского главу уличили в требовании и получении “отката”. Его первого зама задержали ранее

Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении мэру в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, мэр одного из городов Луганской области по предварительному сговору со своим первым заместителем требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

В октябре 2020 года первого заместителя городского головы задержали во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тыс. грн за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.