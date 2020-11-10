Три семьи, у которых война отобрала «родной уголок», стали владельцами квартир в Золотом

Исполняющая обязанности председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская приняла участие в торжественном вручении ордеров и ключей от квартир двум семьям вынужденных переселенцев из прифронтового Золотого-4 и супругам военнопленным из оккупированного Луганска.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Собственное жилье имеет большое значение для каждого из нас. Наконец-то три семьи, у которых война отобрала «родной уголок», станут владельцами полностью оборудованных квартир. Глава области Сергей Гайдай выполнил поручение Президента Украины. Дорогие друзья, вы не изменили своей стране и она поддержала вас, даже в такое сложное время. Кто-то скажет, что квартира в прифронтовом Золотом – это не абы какое счастье. И так могут сказать только те, кто не знает, что такое собраться за несколько часов и оставить дом, в котором прожил всю жизнь. Кроме того, надеюсь, что со временем Золотое оправдает свое название, ведь отныне там начинается новая история – открывается транспортное КПВВ. Скоро восстановится и разовьется инфраструктура, город превратится в мощный логистический центр. И кто знает, возможно сегодня вы не просто получаете ключи от собственного жилья, а и ключи от новой жизни”, – сказала в приветственном слове Екатерина Безгинская.

Семья Юрия Чернова получила двухкомнатную квартиру, семья Анастасии Бочко – однокомнатную, а супруги Виктория Воронина и Анатолий Симиренко – трехкомнатную квартиру.

Юрий Чернов поделился воспоминаниями, как остался жилья: «у нас забрали все, дали десять минут на сборы, успели взять и все – назад дороги нет”. Он поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского и главу области Сергея Гайдая. «Обещали решить этот вопрос, и он решен: у нас теперь есть жилье. Большое спасибо », – сказал Юрий Чернов.

«Пока мы были в плену, нам всегда говорили, что мы не нужны Украине, но мы верили в то, что наша страна нас не покинет, и 29 декабря 2019 нас освободили. После встречи с главой нам пообещали выделить жилье. Он сдержал свое слово. Спасибо », – рассказал Анатолий Семиренко.

Поздравил со значимым событием переселенцев и руководитель военно-гражданской администрации г.. Золотое и с. Екатериновка Алексей Бабченко. По его словам, в целом выделено уже тринадцать квартир, и это – «первый толчок». «С Министерством реинтеграции оккупированных территорий мы в этом году приобретем еще десять квартир на вторичном рынке», – сказал он.

Напомним, что осенью 2019 во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, главе Луганской Сергею Гайдаю было поручено обеспечить жителей прифронтового населенного пункта жильем. Кроме того, к главе облгосадминистрации обратились бывшие пленники т.н. «ЛНР», жители города Луганска, с просьбой содействовать получению жилья.

Выполняя обещанные поручения, из областного бюджета были выделены средства для капитального ремонта жилых помещений в многоквартирных домах Золотого.