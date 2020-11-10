НВФ заблокировали пропуск через дорожные коридоры: работал только КПВВ “Станица Луганская”

Сегодня фактически пропуск через линию разграничения осуществлялся только через КПВВ «Станица Луганская».

На остальной дорожных коридорах представители НВФ продолжают блокировать пропуск, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, по состоянию на 16.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили на КПВВ «Станица Луганская» на вход из временно оккупированной территории Украины – 125 человек, на выход – 150 человек.

Все граждане, которых сегодня пограничники оформляли на выход в ВОТ в КПВВ «Марьинка» (два человека и транспортное средство), «Золотое» (два человека и транспортное средство) и «Счастье» (10 граждан), вернулись из-за отказа пропускать их представителями незаконных вооруженных формирований.

К другим КПВВ на линии разграничения граждане не прибывали.

Напомним, что сегодня согласно решению командующего объединенных сил восстановлена ​​работа всех КПВВ на линии разграничения, которые работают ежедневно с 8 до 16 часов. В них находится достаточное количество персонала Государственной пограничной службы Украины для обеспечения пропуска лиц и транспорта. Однако фактический пропуск на большинстве дорожных коридоров заблокирован пророссийскими боевиками.