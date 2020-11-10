COVID-19 на Луганщине: 104 новых случая, 8 человек умерли

Лабораторно подтверждено 104 новых случая COVID-19 в Луганской области. Умерло от осложнений восемь человек.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 21 человек, Лисичанск – 8, Рубежное – 9, Беловодский район – 3, Кременской- 7, Новопсковский – 21, Попаснянский – 7, Сватовский – 12, Старобельский – 16.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4643 человек.

Из них выздоровели – 2291 (90 за последние сутки); лечатся – 2235 (287 – стационарно, 1948 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли восемь человек: в городе Северодонецк – три мужчины (64, 68, 74 лет) и женщина (66 лет), Лисичанск – два человека (74 и 82 года), в Кременском районе – женщина (68 лет) , Попаснянском – женщина (80 лет).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 117 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 46,3%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 ноября (9:00) в Украине 479 197 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8756 летальных, 214657 человек выздоровели. Всего проведено 3691258 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 10 179 новых случаев; летальных – 191; выздоровели 5514 человек.