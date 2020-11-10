Актриса, сыгравшая Роксолану в “Великолепном веке”, выходит замуж и ждет ребенка – что известно о его отце

Актриса Мерьем Узерли, наиболее известная сегодня как исполнительница роли Роксоланы (Хюррем Султан) в сериале “Великолепный век”, выходит замуж и ждет ребенка.

Как рассказала 37-летняя Узерли турецкому изданию Hürriyet, она находится на пятом месяце беременности, а отцом ребенка является некий американский бизнесмен, с которым они планируют пышную свадьбу.

Мерьем УзерлиФото: Instagram / meryemuzerlimeryem

Ранее мужчина сделал актрисе предложение, и она сказала “да”. Что правда, планы касательно свадьбы пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. На свадьбе Узерли и ее избранник хотят видеть родственников и друзей, что сейчас не представляется возможным. Особенно с учетом положения невесты.

Сейчас пара проживает в Германии. По словам актрисы, ее будущий супруг переехал в другую страну ради их отношений. Довольно скоро он нашел общий язык с ее 6-летней дочерью Ларой.

Мерьем УзерлиФото: Instagram / meryemuzerlimeryem

Насколько известно, первенца Мерьем Узерли родила в 2014 году, через несколько месяцев после расставания с турецким бизнесменом.

В этом году Мерьем Узерли исполнилось 37 лет. К этой дате theLime поинтересовался, чем сегодня живет звезда “Великолепного века”, и почему она покинула сериал.

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